Afyonkarahisar'da takibe alınan otomobilden uyuşturucu çıktı | Video

10 Eylül 2026 12:51

Afyonkarahisar'da takibe alınan otomobilde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan otomobilde arama yaptı. Araçta 76 bin sentetik ecza ve 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında çıkarıldığı adli mercilerde tutuklandı.