İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video

10 Eylül 2026 12:42

İstanbul’da trafik ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerinde 3 bin 897 motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 9 Eylül 2026 tarihinde yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, trafik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından çeşitli ihlaller kapsamında sürücülere toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası kesildi. İstanbul genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.