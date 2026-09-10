Video Yaşam İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video
İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video

İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video

10 Eylül 2026 12:42

İstanbul’da trafik ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerinde 3 bin 897 motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 9 Eylül 2026 tarihinde yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, trafik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından çeşitli ihlaller kapsamında sürücülere toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası kesildi. İstanbul genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video 01:00
İstanbul’da motosiklet denetimi: 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi | Video 10.09.2026 | 12:39
Elazığ’da bir gün arayla aynı yerde 2 kaza! O anlar kameralara yansıdı 00:30
Elazığ'da bir gün arayla aynı yerde 2 kaza! O anlar kameralara yansıdı 10.09.2026 | 12:24
Esenyurt’ta korku dolu anlar kamerada: Husumetli olduğu şahsa bıçakla saldırdı! | Video 01:38
Esenyurt'ta korku dolu anlar kamerada: Husumetli olduğu şahsa bıçakla saldırdı! | Video 10.09.2026 | 12:08
Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:29
Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 10.09.2026 | 11:45
Antalya’da otomobilin taksiye çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı 00:24
Antalya'da otomobilin taksiye çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı 10.09.2026 | 11:19
Eskişehir’deki 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:23
Eskişehir'deki 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 10.09.2026 | 11:11
Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı...| Video 00:19
Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı...| Video 10.09.2026 | 11:03
Hatay’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 371 kök kenevir ele geçirildi | Video 00:46
Hatay'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 371 kök kenevir ele geçirildi | Video 10.09.2026 | 10:40
Ortaköy’de havaya ateş açan şüpheli motosiklette yakalandı | Video 02:02
Ortaköy'de havaya ateş açan şüpheli motosiklette yakalandı | Video 10.09.2026 | 09:37
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:14
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 10.09.2026 | 09:20
Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 00:48
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 10.09.2026 | 09:16
Antalya Aksu’da yangınla mücadele! Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu... | Video 00:57
Antalya Aksu'da yangınla mücadele! Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu... | Video 10.09.2026 | 09:16
Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada 00:44
Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada 10.09.2026 | 09:05
Ehliyetsiz sürücünün aracında 680 uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi | Video 01:06
Ehliyetsiz sürücünün aracında 680 uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi | Video 10.09.2026 | 08:51
Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video 01:03
Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video 10.09.2026 | 08:41
Çorum’da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video 00:53
Çorum'da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video 10.09.2026 | 08:40
Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı | Video 02:51
Ankara'da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı | Video 10.09.2026 | 08:31
Kartal’da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi | Video 01:44
Kartal'da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi | Video 10.09.2026 | 08:31
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada 00:30
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada 09.09.2026 | 18:30
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den canlı yayında sert sözler: Kimseye hesap verecek halim yok | Video 00:52
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den canlı yayında sert sözler: "Kimseye hesap verecek halim yok" | Video 09.09.2026 | 16:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA