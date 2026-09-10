Adliye savaş alanına döndü: Tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

10 Eylül 2026 15:08

Elazığ adliyesinde görülen duruşmada taraf yakınları arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Kavgaya karışan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım 2025 tarihinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden ötürü çıkan kavgada kocası E.Y. arasında 7 el ateş edilerek öldürmüştü. Yaşanan olayın ardından olayın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Adliyeye gelen taraf yakınları sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 4 şüphelinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.