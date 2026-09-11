Bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı | Video
11 Eylül 2026 08:40
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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