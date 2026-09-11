Başkan Erdoğan'dan Rize'de net mesaj: "Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz" | Video

11 Eylül 2026 15:56

Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmediğini söyleyen Erdoğan, "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var" ifadelerine yer verdi.