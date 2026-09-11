Adli Tıp Uzmanı açıkladı: Gülistan Doku'nun cansız bedeni yok mu edildi? | Video
11 Eylül 2026 15:18
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Gülistan Doku cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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