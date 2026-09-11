Başakşehir'de su borusu patladı, caddeler adeta göle döndü! | Video
11 Eylül 2026 16:33
Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.
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