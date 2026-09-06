Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
06 Eylül 2026 21:41
Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatıları uçurdu.
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