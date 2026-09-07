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Oyun oynadığı sırada yola atlayan 10 yaşındaki Güneş'in öldüğü kaza kamerada

Oyun oynadığı sırada yola atlayan 10 yaşındaki Güneş'in öldüğü kaza kamerada

07 Eylül 2026 10:13

Adıyaman’da, düğün salonun önünde akranlarıyla oynadığı sırada yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı Güneş Avcı (10) hayatını kaybetti. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, önceki gece, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki 34 DAM 951 plakalı otomobil, düğün salonun önünde akranlarıyla oynadığı sırada yolun karşısına koşan Güneş Avcı'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma K. ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Güneş Avcı ise işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Güneş'in arkadaşları ile şakalaşarak yola doğru koşuşturduğu ve otomobilin çarptığı görüldü.

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