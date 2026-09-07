Video Yaşam Malatya'da akran şiddeti kameralara yansıdı | Video
Malatya'da akran şiddeti kameralara yansıdı | Video

Malatya'da akran şiddeti kameralara yansıdı | Video

07 Eylül 2026 13:20

Malatya'da 17 yaşındaki çocuk, parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp anlarını cep telefonuyla kaydeden saldırganlar, görüntüleri çocuğun ailesine gönderdi.

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Olay, dün Malatya kent merkezindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki O.K.E., parkta bulunduğu sırada aralarında husumet olduğu belirtilen 4-5 kişilik grupla karşılaştı. Gruptan bir kişi, O.K.E.'yi durdurarak cep telefonu kamerasını açtı. Ardından başlayan saldırıda yere düşen O.K.E. darp edilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Saldırganların kaydettiği görüntüler, bir yakını aracılığıyla O.K.E.'nin ailesine ulaştırıldı. Görüntüleri izleyen aile büyük şok yaşarken, anne Güley Ertaş duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUĞUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım istedi. Ertaş, "Çocuğumun dün kent merkezindeki bir parkta 4-5 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini ve bu anların cep telefonuyla kaydedildiğini öğrendik. Görüntüler bir yakınımız aracılığıyla bize ulaştırıldı. Olay sırasında çocuğum hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

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