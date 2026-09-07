Amasra'da hortum meydana geldi: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
07 Eylül 2026 11:43
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Amasra açıklarında denizde, dün akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortumu görenler kısa süreli endişe yaşarken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
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