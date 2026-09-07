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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor! Gündem

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor! Gündem "Terörsüz Türkiye", OVP ve kiralık sosyal konut | Video

07 Eylül 2026 10:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek Kabine'nin gündemi oldukça yoğun. Toplantıda terörle mücadeledeki son durum, 3 yıllık yeni ekonomik yol haritası ve sıcak bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantının ardından kiralık sosyal konut projesine dair yeni bir müjde verilmesi bekleniyor.

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