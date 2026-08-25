Ukrayna, Rusya'da Afipsky petrol rafinerisini vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video
25 Ağustos 2026 13:17
Ukrayna ordusunun Rusya'da Afipsky petrol rafinerisine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerilerini ve diğer altyapısını hedef alarak Moskova'nın savaş yeteneklerini baltalamaya ve mali gelirlerini azaltmaya çalışıyor.
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