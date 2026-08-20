Gebze'de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video
20 Ağustos 2026 09:12
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin manav bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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