Gebze'de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video 20 Ağustos 2026 09:12 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin manav bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.