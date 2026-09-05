Video Dünya Instagram'da tanıştığı kişi kızı Dilara'yı zehirledi: META'ya dava açan anne A Haber'e konuştu | Video
Instagram'da tanıştığı kişi kızı Dilara'yı zehirledi: META'ya dava açan anne A Haber'e konuştu | Video

Instagram'da tanıştığı kişi kızı Dilara'yı zehirledi: META'ya dava açan anne A Haber'e konuştu | Video

05 Eylül 2026 13:37

ABD'li anne Julianna Arnold 17 yaşındaki kızı Lucienne Colette Dilara Konar'ın ölümünden Instagram'ı sorumlu tutuyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi genç kızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Anne, Meta'ya dava açtı, yaşadıklarını ve adalet arayışını A Haber'e anlattı.

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