Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video 07 Eylül 2026 10:55 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de öğrenci yurdunun çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan basını, dün başkent Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı, yaralanan 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, binanın zemin katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktüğünü açıkladı. Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.