Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video
07 Eylül 2026 10:55
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de öğrenci yurdunun çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Hindistan basını, dün başkent Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı, yaralanan 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, binanın zemin katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktüğünü açıkladı. Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
06:23
02:47
Nepal'deki sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video 02.09.2026 | 11:38
01:17
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video 01.09.2026 | 15:58
01:45
00:12
Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı 30.08.2026 | 11:29
02:22
04:52
SON DAKİKA: Nepal'den açıklama: Tibet'te baraj patladı! | Video 28.08.2026 | 10:07
00:14
Kazakistan’da petrol rafinerisinde yangın çıktı | Video 27.08.2026 | 16:35
01:38
00:34
Nepal'i sel vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti! | Video 26.08.2026 | 16:13
04:10
03:03
Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video 26.08.2026 | 14:28
00:29
Portekiz'de alkollü sürücü yayaların arasına daldı: 12 yaralı | Video 25.08.2026 | 16:43
00:37
00:23
Ukrayna, Rusya'da Afipsky petrol rafinerisini vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 25.08.2026 | 13:08
01:20
İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video 25.08.2026 | 09:45
00:22
Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 ölü | Video 19.08.2026 | 15:34
02:12
İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video 17.08.2026 | 11:37
06:26
Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 15.08.2026 | 11:17