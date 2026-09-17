Video Dünya ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video

17 Eylül 2026 09:03

ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin batırıldığını duyurdu.

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ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha operasyon düzenlendiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "ABD güçleri gerçekleştirilen arama faaliyetleri ve mürettebatın karaya çıkarılmasının ardından tekneyi batırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün (JTF-WHEM) uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını hedef alan operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan, operasyonla ilgili açıklamasında kartellerle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ekvadorlu ortaklarımızla vatandaşlarımızı hedef alan, yarımkürenin güvenliğini baltalayan ve ardında ölüm ile acı bırakan narko-teröristleri kararlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu planlı, yasal ve nokta atışı operasyonlar hayatları kurtarıyor ve Ekvador'dan ABD'ye kadar vatandaşlarımızı daha güvende kılıyor" dedi.

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