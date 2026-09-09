Video Dünya Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video

Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video

09 Eylül 2026 12:35

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

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