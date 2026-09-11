İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı | Video

11 Eylül 2026 14:05

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı.

Venedik'in Lido Adası'nda düzenlenen sinemanın köklü festivallerinden olan etkinlikte, Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu "NAZA"nın prömiyeri yapıldı.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışan filmler arasında olan "NAZA", gösterimin ardından sahnede 25 dakika boyunca kesintisiz şekilde ayakta alkışlandı.

Filmin gösterildiği salonda yer alan yönetmen ve yapımcı ekibine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.