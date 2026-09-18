Pakistan'da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 18 Eylül 2026 13:30 SON DAKİKA | Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

SON DAKİKA | Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah yaptığı açıklamada, hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin ve polisler dahil 50'den fazla yaralının getirildiğini ifade etti. Polisten yapılan açıklamada, saldırının Cuma namazı sırasında gerçekleştirildiği, caminin dışında çukur oluştuğu aktarıldı. Saldırının ardından polis karakoluna ek bir güvenlik gücü konuşlandırıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, caminin dış cephesinde de ciddi hasar oluştuğunu ve ayrıca bir duvarın da çöktüğünü söyledi.

Olayın ardından Kohat-Hangu yolu trafiğe kapatıldı.