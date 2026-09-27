Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video
27 Eylül 2026 14:53
İsrail basınının gündeme taşıdığı açıklamalar, Atina-Tel Aviv arasındaki milyarlarca avroluk "savunma ortaklığındaki" çatlakları gözler önüne serdi. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'in olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Atina'nın yanında askeri olarak yer alacağına inanmadığını belirterek, Tel Aviv'in Ankara karşısında "parmağını bile kıpırdatamayacağını" ifade etti.
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