Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video

27 Eylül 2026 14:53

İsrail basınının gündeme taşıdığı açıklamalar, Atina-Tel Aviv arasındaki milyarlarca avroluk "savunma ortaklığındaki" çatlakları gözler önüne serdi. Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'in olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Atina'nın yanında askeri olarak yer alacağına inanmadığını belirterek, Tel Aviv'in Ankara karşısında "parmağını bile kıpırdatamayacağını" ifade etti.