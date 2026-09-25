Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonu boşaldı: İsrail heyeti, salonu terk eden ülkeleri tek tek not aldı | Video
25 Eylül 2026 12:26
Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, Netanyahu'ya tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, İsrail heyeti ise o sırada Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeyerek salondan ayrılan ülkelerin isimlerini not alırken görüntülendi.
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