Video Dünya ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video
ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video

ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video

29 Eylül 2026 13:25

2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra ülkedeki askeri varlığını sonlandırıyor. 30 Eylül’de koalisyon karargahlarının kapanmasıyla Washington’un Irak’ta askeri üs bulundurma dönemi sona ererken, Bağdat güvenlik sorumluluğunu tamamen devralıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video 02:21
ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video 29.09.2026 | 13:25
Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video 02:33
Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video 27.09.2026 | 14:53
Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonu boşaldı: İsrail heyeti, salonu terk eden ülkeleri tek tek not aldı | Video 00:23
Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonu boşaldı: İsrail heyeti, salonu terk eden ülkeleri tek tek not aldı | Video 25.09.2026 | 12:16
Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video 04:06
Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video 19.09.2026 | 12:46
Pakistan’da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50’den fazla yaralı | Video 01:18
Pakistan'da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 18.09.2026 | 13:27
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video 00:12
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video 17.09.2026 | 09:03
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı... 00:37
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı... 16.09.2026 | 09:01
KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video 00:18
KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video 11.09.2026 | 14:29
İsrail’in Gazze’deki sivil katliamını belgeleyen NAZA Venedik Film Festivali’nde alkış rekoru kırdı | Video 00:24
İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı | Video 11.09.2026 | 14:05
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video 01:11
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video 09.09.2026 | 12:35
Devrim Muhafızları Ordusu ele geçirilen denizaltının görüntülerini yayınladı! 00:51
Devrim Muhafızları Ordusu ele geçirilen denizaltının görüntülerini yayınladı! 08.09.2026 | 21:57
Kazakistan’da feci kaza! Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza kamerada 00:23
Kazakistan'da feci kaza! Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza kamerada 08.09.2026 | 13:44
Rusya’dan barış görüşmelerinin ardından Kiev’e saldırı: 2 ölü | Video 01:50
Rusya'dan barış görüşmelerinin ardından Kiev'e saldırı: 2 ölü | Video 08.09.2026 | 11:10
Hindistan’da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi | Video 01:25
Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video 07.09.2026 | 10:55
Instagram’da tanıştığı kişi kızı Dilara’yı zehirledi: META’ya dava açan anne A Haber’e konuştu | Video 06:23
Instagram'da tanıştığı kişi kızı Dilara'yı zehirledi: META'ya dava açan anne A Haber'e konuştu | Video 05.09.2026 | 13:37
Nepal’deki sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video 02:47
Nepal'deki sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video 02.09.2026 | 11:42
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video 01:17
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video 01.09.2026 | 16:01
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı | Video 01:45
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı | Video 30.08.2026 | 12:21
Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı 00:12
Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı 30.08.2026 | 11:31
SON DAKİKA: Nepal’deki sel faciasında can pazarı: Evlerinin balkonunda mahsur kaldılar! | Video 02:22
SON DAKİKA: Nepal'deki sel faciasında can pazarı: Evlerinin balkonunda mahsur kaldılar! | Video 28.08.2026 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA