ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video
29 Eylül 2026 13:25
2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra ülkedeki askeri varlığını sonlandırıyor. 30 Eylül’de koalisyon karargahlarının kapanmasıyla Washington’un Irak’ta askeri üs bulundurma dönemi sona ererken, Bağdat güvenlik sorumluluğunu tamamen devralıyor.
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