Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video
06 Ekim 2026 15:42
Fransa'da öğrenci eylemleri büyüdükçe sokaklardaki gerilim de tırmanıyor. Protestoların ülke geneline yayılmasıyla birlikte polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, binlerce kişinin sokağa çıktığı ülkede tansiyon kritik bir seviyeye yükseliyor. Fransa, yeni bir toplumsal gerilim dalgasının eşiğinde. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktrardı.
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