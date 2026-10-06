Video Dünya Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video
Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video

Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video

06 Ekim 2026 15:42

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüdükçe sokaklardaki gerilim de tırmanıyor. Protestoların ülke geneline yayılmasıyla birlikte polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, binlerce kişinin sokağa çıktığı ülkede tansiyon kritik bir seviyeye yükseliyor. Fransa, yeni bir toplumsal gerilim dalgasının eşiğinde. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktrardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video 06:14
Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video 06.10.2026 | 15:39
Tel Aviv-Dubai seferi yapan uçakta dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle çığlık atmış! | Video 01:32
Tel Aviv-Dubai seferi yapan uçakta dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle çığlık atmış! | Video 30.09.2026 | 14:37
ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video 02:21
ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video 29.09.2026 | 13:25
Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video 02:33
Atina-Tel Aviv ittifakı Yunanistan’ı sarstı: İsrail Türkiye’ye karşı parmağını kıpırdatamaz | Video 27.09.2026 | 14:53
Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonu boşaldı: İsrail heyeti, salonu terk eden ülkeleri tek tek not aldı | Video 00:23
Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonu boşaldı: İsrail heyeti, salonu terk eden ülkeleri tek tek not aldı | Video 25.09.2026 | 12:16
Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video 04:06
Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video 19.09.2026 | 12:46
Pakistan’da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50’den fazla yaralı | Video 01:18
Pakistan'da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50'den fazla yaralı | Video 18.09.2026 | 13:27
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video 00:12
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te bir tekneyi batırdı | Video 17.09.2026 | 09:03
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı... 00:37
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı... 16.09.2026 | 09:01
KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video 00:18
KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video 11.09.2026 | 14:29
İsrail’in Gazze’deki sivil katliamını belgeleyen NAZA Venedik Film Festivali’nde alkış rekoru kırdı | Video 00:24
İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı | Video 11.09.2026 | 14:05
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video 01:11
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama! | Video 09.09.2026 | 12:35
Devrim Muhafızları Ordusu ele geçirilen denizaltının görüntülerini yayınladı! 00:51
Devrim Muhafızları Ordusu ele geçirilen denizaltının görüntülerini yayınladı! 08.09.2026 | 21:57
Kazakistan’da feci kaza! Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza kamerada 00:23
Kazakistan'da feci kaza! Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza kamerada 08.09.2026 | 13:44
Rusya’dan barış görüşmelerinin ardından Kiev’e saldırı: 2 ölü | Video 01:50
Rusya'dan barış görüşmelerinin ardından Kiev'e saldırı: 2 ölü | Video 08.09.2026 | 11:10
Hindistan’da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi | Video 01:25
Hindistan'da öğrenci yurdu olarak kullanılan bina çöktü! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video 07.09.2026 | 10:55
Instagram’da tanıştığı kişi kızı Dilara’yı zehirledi: META’ya dava açan anne A Haber’e konuştu | Video 06:23
Instagram'da tanıştığı kişi kızı Dilara'yı zehirledi: META'ya dava açan anne A Haber'e konuştu | Video 05.09.2026 | 13:37
Nepal’deki sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video 02:47
Nepal'deki sel felaketinin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi | Video 02.09.2026 | 11:42
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video 01:17
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video 01.09.2026 | 16:01
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı | Video 01:45
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı | Video 30.08.2026 | 12:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA