The Economist'ten 2027 kapağı! Küreselcilere göre 2027'de dünyayı neler bekliyor? | Video
17 Kasım 2026 13:34
The Economist dergisi, 2027 yılında dünyayı etkileyebilecek 10 önemli gelişmeye ilişkin raporunu yayımladı.
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