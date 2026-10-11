Paris metrosunda korkunç manzara: Fareler istasyonu istila etti! Fransa’nın başkentinde hijyen alarmı | Video
11 Ekim 2026 14:08
Fransa'nın başkentinde fareler metro istasyonunu bastı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çok sayıda kemirgenin peronda dolaşması dikkat çekerken, Paris'te hijyen ve farelerle mücadele tartışmaları yeniden alevlendi.
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