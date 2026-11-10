Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti | Video
10 Kasım 2026 15:14
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Trakya Otoyolu’nda 70 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle oluşan kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 48'den fazla kişinin de yaralı olduğu belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
01:18
Mısır'da tren kazası faciası! 7 ölü, 112 yaralı | Video 09.11.2026 | 10:01
00:27
00:51
Nepal'de iki helikopter havada çarpıştı! | Video 03.11.2026 | 11:15
01:35
Florida’da özel jet şehrin ortasına düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı 02.11.2026 | 08:32
00:11
Mısır'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! | Video 31.10.2026 | 17:22
01:25
02:08
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü var! | Video 28.10.2026 | 12:49
01:26
Mekke Savunma İttifakı Tahran'da buluştu: İşte ilk görüntüler 26.10.2026 | 17:15
02:30
PKK, Sincar'dan çekiliyor! | Video 26.10.2026 | 15:17
00:44
Rusya, gece boyunca Kiev’i füzeyle vurdu: 1 ölü | Video 22.10.2026 | 11:18
09:05
Fransa'da eğitim isyanı: Sokaklar alev alev! | Video 17.10.2026 | 16:17
00:19
00:08
02:02
06:14
01:32
02:21
ABD Irak’tan çekiliyor! 23 yıllık askeri varlık sona eriyor | Video 29.09.2026 | 13:25
02:33