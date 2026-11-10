Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti | Video

10 Kasım 2026 15:14

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Trakya Otoyolu’nda 70 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle oluşan kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 48'den fazla kişinin de yaralı olduğu belirtildi.