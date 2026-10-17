Fransa'da eğitim isyanı: Sokaklar alev alev! | Video
17 Ekim 2026 16:17
Fransa'da daha iyi eğitim koşulları ve eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.
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