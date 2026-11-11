Video Dünya Libya’da doğal gaz sahasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Video
Libya’da doğal gaz sahasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Video

Libya’da doğal gaz sahasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Video

11 Kasım 2026 16:27

Libya’da doğal gaz sahasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Libya'nın Marsa el-Brega kentindeki Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) iştiraki olan Sirte Petrol Şirketi'ne ait doğal gaz sahasında patlama meydana geldi. NOC, gaz sahasında çıkan yangının patlamaya neden olduğunu belirterek, 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin de yaralandığını aktardı. NOC, önlem amacıyla tesisin tamamının kapatıldığını belirterek, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol söndürdüğünü açıkladı.
NOC Başkanı Mesud Süleyman, yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre tesisteki kazanlardan birine gaz sağlayan boru hattında sızıntı meydana geldiğini belirterek, onarımım en az iki hafta sürmesinin beklendiğini söyledi. Süleyman, "Bütçelerin tahsis edilmesi ve aktarılmasındaki gecikmeler, gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının ertelenmesine ve kaçınılmaz olarak bu tür sonuçlara yol açıyor. Gelecekte daha büyük felaketlere neden olabilir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Libya’da doğal gaz sahasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:43
Libya’da doğal gaz sahasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.11.2026 | 16:27
Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video 00:56
Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video 11.11.2026 | 12:47
Güney Kore’de yolcu otobüsü 32 aracı biçti! Çok sayıda yaralı var! Korkunç anlar kamerada | Video 00:18
Güney Kore'de yolcu otobüsü 32 aracı biçti! Çok sayıda yaralı var! Korkunç anlar kamerada | Video 11.11.2026 | 09:49
Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi: 10’dan fazla kişi hayatını kaybetti | Video 01:03
Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi: 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2026 | 15:08
Mısır’da tren kazası faciası! 7 ölü, 112 yaralı | Video 01:18
Mısır'da tren kazası faciası! 7 ölü, 112 yaralı | Video 09.11.2026 | 10:01
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla yaralı var | Video 00:27
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var | Video 09.11.2026 | 09:13
Nepal’de iki helikopter havada çarpıştı! | Video 00:51
Nepal'de iki helikopter havada çarpıştı! | Video 03.11.2026 | 11:15
Florida’da özel jet şehrin ortasına düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı 01:35
Florida’da özel jet şehrin ortasına düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı 02.11.2026 | 08:32
Mısır’da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! | Video 00:11
Mısır'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! | Video 31.10.2026 | 17:22
İspanya’daki iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 46’ya yükseldi | Video 01:25
İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 46'ya yükseldi | Video 28.10.2026 | 14:52
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü var! | Video 02:08
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü var! | Video 28.10.2026 | 12:49
Mekke Savunma İttifakı Tahran’da buluştu: İşte ilk görüntüler 01:26
Mekke Savunma İttifakı Tahran'da buluştu: İşte ilk görüntüler 26.10.2026 | 17:15
PKK, Sincar’dan çekiliyor! | Video 02:30
PKK, Sincar'dan çekiliyor! | Video 26.10.2026 | 15:17
Rusya, gece boyunca Kiev’i füzeyle vurdu: 1 ölü | Video 00:44
Rusya, gece boyunca Kiev’i füzeyle vurdu: 1 ölü | Video 22.10.2026 | 11:18
Fransa’da eğitim isyanı: Sokaklar alev alev! | Video 09:05
Fransa'da eğitim isyanı: Sokaklar alev alev! | Video 17.10.2026 | 16:17
Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı! 5 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var... | Video 00:19
Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı! 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı var... | Video 13.10.2026 | 13:22
Paris metrosunda korkunç manzara: Fareler istasyonu istila etti! Fransa’nın başkentinde hijyen alarmı | Video 00:08
Paris metrosunda korkunç manzara: Fareler istasyonu istila etti! Fransa’nın başkentinde hijyen alarmı | Video 11.10.2026 | 14:08
Husi’ler Riyad’da havalimanını vurdu! 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var... | Video 02:02
Husi'ler Riyad'da havalimanını vurdu! 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var... | Video 11.10.2026 | 11:16
Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video 06:14
Fransa’da lise eylemlerinde tansiyon yükseldi: Polis ile öğrenciler sokaklarda karşı karşıya! | Video 06.10.2026 | 15:39
Tel Aviv-Dubai seferi yapan uçakta dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle çığlık atmış! | Video 01:32
Tel Aviv-Dubai seferi yapan uçakta dehşet anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle çığlık atmış! | Video 30.09.2026 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA