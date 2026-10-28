İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü var! | Video

28 Ekim 2026 12:52

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu bildirildi.