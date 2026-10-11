Husi'ler Riyad'da havalimanını vurdu! 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var... | Video
11 Ekim 2026 11:19
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen’deki Husilerin Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği balistik füze saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı.
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