Video Dünya Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var | Video
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var | Video

Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı! 7 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var | Video

09 Kasım 2026 09:14

Mısır’ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi.

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Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin karıştığı kaza paniğe neden oldu. Kahire'nin yaklaşık 76 kilometre güneyinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 112 kişi yaralandı. Demir yolu yetkilileri, Gize-Fayoum seferini yapan trenin Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptığını ve çarpışmanın etkisiyle bazı vagonların raydan çıktığını bildirdi. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu ifade edildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürerken, demir yolu yetkilileri Kahire-Yukarı Mısır hattında hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kazaya ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Es-Sisi, ihmali tespit edilen herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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