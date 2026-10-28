İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 46'ya yükseldi | Video

28 Ekim 2026 14:52

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.