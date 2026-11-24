ABD'nin Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 57'nci patlama: Böyle görüntülendi
24 Kasım 2026 13:52
ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 57'nci kez patlayarak 200 metre yüksekliğe lav püskürttü.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana 57'nci kez patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sırasında püsküren lavlar, 200 metre yüksekliğe ulaştı. Lav püskürmesi yaklaşık 6 saat sürdü.
2018'DE 700'DEN FAZLA EV YOK OLMUŞTU
Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.
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