Prag'da iki yolcu treni çarpıştı: 46 yaralı | Video
17 Kasım 2026 13:11
Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişi yaralanırken, yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Çekya'nın başkenti Prag'da sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı. Şehrin ana tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada 46 kişi yaralanırken, yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Prag İtfaiye Servisi Sözcüsü Miroslav Rezac, yaralı sayısının yüksek olmasına rağmen çarpışmanın büyük çaplı bir yıkıma yol açmadığını belirterek, trenlerin kaza sırasında düşük hızda seyrettiğini ifade etti.
Kazanın ardından tren seferlerinde aksamalar yaşanırken, bazı trenler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
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