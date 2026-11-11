Güney Kore'de yolcu otobüsü 32 aracı biçti! Çok sayıda yaralı var! Korkunç anlar kamerada | Video
11 Kasım 2026 09:50
Güney Kore'nin Seongnam kentinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 32 araca çarptığı zincirleme kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı. Korkunç anlar kameraya böyle yansıdı.Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü. Seongnam kentinde 60'lı yaşlarındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği şehir içi yolcu otobüsü Bundang semtinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen kazada 9'u ağır 57 kişi yaralandı.
Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; kontrolünü kaybeden şehir içi yolcu otobüsü yaklaşık 150 metrelik bir hat üzerinde 4 otobüs, 1 kamyon ve 27 otomobile çarptıktan sonra trafik bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otobüs şoförünün alkollü olmadığı tespit edildi. Şoförün ilk ifadesinde frenlerin tutmadığını söylediği öğrenilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
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