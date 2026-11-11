Video Dünya Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video
Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video

Dondurucunun kapağını açınca korkunç gerçekle karşılaştılar: Üç yıllık sır polis kamerasına yansıdı | Video

11 Kasım 2026 12:47

Yıllarca kimsenin fark etmediği korkunç sır, bir doktorun şüphesiyle açığa çıktı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada karşılaştığı manzara dehşete düşürürken, olayın perde arkasındaki gerçek de akıllara durgunluk verdi.

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İngiltere'de 60 yaşındaki adam, 89 yaşındaki annesinin cesedini üç yıl boyunca dondurucuda saklamış ve bu süre zarfında annesinin sosyal yardımlarından yaklaşık 5 milyon TL zimmetine geçirmişti. Christopher Phillips, annesinin yasal ve düzgün bir şekilde defnedilmesini engellemek ve ölümünden sonra da annesinin yardımlarından yararlanmaya devam ederek sahtekarlık yapmak suçlarından Ağustos ayında suçunu kabul etmesinin ardından iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 17 Şubat'ta yayınlanan yeni görüntülerde, Güney Galler polisinin, yıllardır kendisinden haber alamayan Bayan Phillips'in sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getiren bir pratisyen hekimin ihbarı üzerine, sakin bir çıkmaz sokaktaki Phillips'in evini ziyaret ettiği an görülüyor.

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