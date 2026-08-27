Bisikletli genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
27 Ağustos 2026 09:24
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Esra Turan’ın (18) kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Melik Mahallesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Esra Turan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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