Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...
21 Haziran 2026 13:46
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pencereden baktığında gördüğü manzara karşısında kalbini bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le birlikte olduğu o tatlı videoyla kutladı.
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