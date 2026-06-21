Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

21 Haziran 2026 13:46

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pencereden baktığında gördüğü manzara karşısında kalbini bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le birlikte olduğu o tatlı videoyla kutladı.