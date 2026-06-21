Volkan Konak’ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

21 Haziran 2026 13:27

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Volkan Konak’ın ailesinden yürek yakan Babalar Günü paylaşımı geldi. Eşi Selma Konak’ın Instagram hesabında yayınladığı videoda, en küçük kızının babası için söylediği şarkı dinleyenleri hüzne boğdu.