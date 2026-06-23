Bülent Ersoy’a aracında kebap sürprizi! Diva lezzetten kendinden geçti: İşte o anlar... | Video

23 Haziran 2026 12:23

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla her zaman adından söz ettiren Diva Bülent Ersoy, bu kez lüks otomobilinde gerçekleşen sürpriz bir kebap ikramıyla gündeme geldi. Kendisine sunulan lezzet karşısında mest olan ünlü sanatçının o samimi anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.