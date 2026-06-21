Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşi Caner Yıldırım’ın şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

21 Haziran 2026 16:08

Kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin mutluluk dolu anları sosyal medyayı salladı. Gamze Erçel’in eşine yaptığı sürpriz anında Caner Yıldırım şoke olurken, ünlü oyuncu Hande Erçel’in o anları kaydettiği saniyeler izleyenleri gülümsetti.