Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşi Caner Yıldırım’ın şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!
21 Haziran 2026 16:08
Kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin mutluluk dolu anları sosyal medyayı salladı. Gamze Erçel’in eşine yaptığı sürpriz anında Caner Yıldırım şoke olurken, ünlü oyuncu Hande Erçel’in o anları kaydettiği saniyeler izleyenleri gülümsetti.
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