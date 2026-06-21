Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Babalar Günü jesti: "Emir ve Ayel'in kahkahalarının sebebi sensin"

21 Haziran 2026 15:02

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikizleri Emir ile Ayel'i kucağına alarak anne olma sevinci yaşayan Yasemin Şefkatli, eşinin Babalar Günü'nü sosyal medyada yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı. Eşi İdo Tatlıses ve çocuklarının yer aldığı kareleri peş peşe yayınlayan Şefkatli, yazdığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.