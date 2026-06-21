Video Magazin Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Babalar Günü jesti: "Emir ve Ayel'in kahkahalarının sebebi sensin"
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Babalar Günü jesti:

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Babalar Günü jesti: "Emir ve Ayel'in kahkahalarının sebebi sensin"

21 Haziran 2026 15:02

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikizleri Emir ile Ayel'i kucağına alarak anne olma sevinci yaşayan Yasemin Şefkatli, eşinin Babalar Günü'nü sosyal medyada yaptığı anlamlı bir paylaşımla kutladı. Eşi İdo Tatlıses ve çocuklarının yer aldığı kareleri peş peşe yayınlayan Şefkatli, yazdığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e Babalar Günü jesti: Emir ve Ayel’in kahkahalarının sebebi sensin 00:14
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Babalar Günü jesti: "Emir ve Ayel'in kahkahalarının sebebi sensin" 21.06.2026 | 15:00
Babalar Günü’nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı... 00:33
Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı... 21.06.2026 | 14:37
Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’nun Babalar Günü’nü oğlu Aziz’le olan o videosuyla kutladı... 00:18
Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı... 21.06.2026 | 13:42
Volkan Konak’ın kızından Babalar Günü’nde hüzünlendiren sözler: Bana bir masal anlat baba... 01:00
Volkan Konak’ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..." 21.06.2026 | 13:25
Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin kanser sonrası saç bakım sırrını paylaştı: Ne zaman gerçek saçım olduğunu hissettim... | Video 01:01
Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin kanser sonrası saç bakım sırrını paylaştı: "Ne zaman gerçek saçım olduğunu hissettim..." | Video 19.06.2026 | 10:15
Zayn Sofuoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’a iki tekerlek üstünde gösteri! O anlara yorum yağdı: Karizmanın hangi boyutu bu? | Video 01:22
Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri! O anlara yorum yağdı: "Karizmanın hangi boyutu bu?" | Video 19.06.2026 | 08:50
Ünlü DJ Mahmut Orhan’ın Marmaris tatilinde sevgilisi Daria Iakubchik denize düştü! | Video 00:17
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın Marmaris tatilinde sevgilisi Daria Iakubchik denize düştü! | Video 18.06.2026 | 11:41
Ece İrtem’in yıllar önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı… | Video 09:43
Ece İrtem’in yıllar önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı… | Video 17.06.2026 | 15:30
Ece İrtem’in annesi sessizliğini bozdu: Doktora gitmek istemedi | Video 00:27
Ece İrtem'in annesi sessizliğini bozdu: "Doktora gitmek istemedi" | Video 17.06.2026 | 14:23
Annesi, vefat eden kızı Ece İrtem’in cenazesinde ayakta duramadı: Cenaze alkışlarla uğurlandı | Video 01:29
Annesi, vefat eden kızı Ece İrtem'in cenazesinde ayakta duramadı: Cenaze alkışlarla uğurlandı | Video 17.06.2026 | 14:43
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem’e son veda! | Video 03:54
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video 17.06.2026 | 13:49
69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam’ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt’ta salon ayağa kalktı... 00:43
69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam'ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt'ta salon ayağa kalktı... 17.06.2026 | 09:53
Alişan’a kızı Eliz’den güldüren soru! Baba sen Okan Kurt’tan güçlü müsün? | Video 00:15
Alişan'a kızı Eliz'den güldüren soru! "Baba sen Okan Kurt'tan güçlü müsün?" | Video 17.06.2026 | 09:55
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı 00:48
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı” 17.06.2026 | 09:44
Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim 00:15
Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… “Seni çok özleyeceğim” 16.06.2026 | 14:28
Bakan Ersoy’dan hasta ziyareti: İbrahim Tatlıses’i görmeye tedavi olduğu hastaneye gitti | Video 01:41
Bakan Ersoy'dan hasta ziyareti: İbrahim Tatlıses'i görmeye tedavi olduğu hastaneye gitti | Video 16.06.2026 | 13:15
İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı… 00:24
İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı… 16.06.2026 | 09:40
Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı… 00:13
Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı… 15.06.2026 | 11:43
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora’dan sevimli görüntüler: O anları kalpleri eritti… 00:15
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora’dan sevimli görüntüler: O anları kalpleri eritti… 15.06.2026 | 09:52
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı… 00:16
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı… 15.06.2026 | 09:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA