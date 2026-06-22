Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...

22 Haziran 2026 10:06

Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya geldi. Safiye Soyman’ın sosyal medyada paylaştığı samimi videodaki o nostaljik detay ise izleyenleri yıllar öncesine götürdü.