Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...
22 Haziran 2026 10:06
Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya geldi. Safiye Soyman’ın sosyal medyada paylaştığı samimi videodaki o nostaljik detay ise izleyenleri yıllar öncesine götürdü.
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