Anıl Altan plajda o isimle görüntülenmişti! Gülper Özdemir’den aşk dedikodularına cevap!

24 Haziran 2026 22:40

Ünlü oyuncu Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde Akyaka tatilinde yanındaki gizemli kişiyle gündem olmuştu. Anıl Altan’ın yanındaki kişinin Gülper Özdemir olduğu anlaşılmıştı. Gülper Özdemir, bugün bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdemir, aşk dedikodularına da verdiği cevapla magazinde yer aldı. İşte Gülper Özdemir’in o açıklamaları!