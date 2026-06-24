Süreyya Yalçın’ın yaz imajı sosyal medyada gündem oldu | Video
24 Haziran 2026 09:49
Sosyetenin ünlü isimlerinden Süreyya Yalçın, bu kez yeni saçlarıyla gündeme geldi. Yaz sezonu öncesi imaj yenileyen Yalçın'ın kıvırcık saçları kadar giderek zayıflayan görüntüsü de dikkat çekti.
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