Video Magazin İdo Tatlıses eşi için kesenin ağzını açtı! Yasemin Şefkatli yeni arabasıyla böyle turladı… | Video
İdo Tatlıses eşi için kesenin ağzını açtı! Yasemin Şefkatli yeni arabasıyla böyle turladı… | Video

İdo Tatlıses eşi için kesenin ağzını açtı! Yasemin Şefkatli yeni arabasıyla böyle turladı… | Video

23 Haziran 2026 14:19

Lüks aracını satışa çıkardığını duyuran Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in tam zamanında gelen sürpriz hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şefkatli yeni arabasıyla turladığı anları böyle paylaştı…

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