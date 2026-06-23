İdo Tatlıses eşi için kesenin ağzını açtı! Yasemin Şefkatli yeni arabasıyla böyle turladı… | Video
23 Haziran 2026 14:19
Lüks aracını satışa çıkardığını duyuran Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in tam zamanında gelen sürpriz hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şefkatli yeni arabasıyla turladığı anları böyle paylaştı…
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