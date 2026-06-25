İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı | Video

25 Haziran 2026 11:04

Evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ellerine su tabancalarını alıp birbirine meydan okudu. Ünlü çiftin sırılsıklam olduğu ve kahkahaların havada uçuştuğu o eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.