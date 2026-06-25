İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı | Video
25 Haziran 2026 11:04
Evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ellerine su tabancalarını alıp birbirine meydan okudu. Ünlü çiftin sırılsıklam olduğu ve kahkahaların havada uçuştuğu o eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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