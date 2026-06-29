Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar isyan etti: Başıma bir şey gelse ‘Fikret öldü’ diye gömecekler!

29 Haziran 2026 20:38

'Yaprak Dökümü' dizisi yayınlandığı ilk tarihten itibaren bir döneme adeta damga vurdu. Dizidi 'Fikret' karakterine hayat veren oyuncu Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir YouTube programında isyan etti. Ünlü oyuncu dizinin tekrar tekrar yayınlanmasına ve telif verilmemesine isyan etti. İşte Bennu Yıldırımlar'ın isyanı!