Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!

01 Temmuz 2026 23:22

Ünlü eski manken ve oyuncu Arzum Onan, bugün bir etkinliğe oğluyla birlikte katıldı. Arzum Onan, oğlu Can’la pozlar verdi. Onan, evlilik sorularına da içtenlikle cevap verdi.