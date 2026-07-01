Arzum Onan oğlu Can ile davette boy gösterdi! Evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi!
01 Temmuz 2026 23:22
Ünlü eski manken ve oyuncu Arzum Onan, bugün bir etkinliğe oğluyla birlikte katıldı. Arzum Onan, oğlu Can’la pozlar verdi. Onan, evlilik sorularına da içtenlikle cevap verdi.
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